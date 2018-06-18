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Группа "Танцы Минус" сделает вид, что она - The Beatles

Новость 18.06.2018, 14:05 | Текст: Олег Усков
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости

Небезызвестный музыкальный коллектив "Танцы Минус" даст концерт на петербургской крыше. Об этом сообщает интернет-газета Neva Today, напоминая: в нынешнем году "группа с бессменным лидером Вячеславом Петкуном отмечает свое 23-летие на сцене".

Фото: REUTERS
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Шоу анонсировано на будущий четверг, 21 июня - в рамках Roof Music Fest. ВИА можно будет наблюдать на крыше Roof Place по адресу Кожевенная линия, 30.

"Танцы Минус" были собраны певцом, телеведущим и актером Петкуном в 1995 году. На счету группы пять студийных альбомов и прошлогодняя EP.

Песни ансамбля звучат в фильмах "Блокбастер", "Золушка в сапогах", "Хорошие и плохие", "Выход".

В 2002-2003 Вячеслав исполнял роль Квазимодо в российской версии мюзикла Notre Dame de Paris. Сыграл в картинах "Золушка в сапогах" и взявшей ряд призов драме Александра Мендадзе "В субботу". 

Знаменитый "битловский" концерт на крыше, одно из самых известных выступлений в истории рок-н-ролла, состоялся 30 января 1969 года - на здании Apple Corps. И стал последним совместным шоу четверки. Соответственно, без слез на это смотреть сложно.

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Фото: twitter.com/Gothamist
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