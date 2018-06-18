Мужчина нашел в спальне вора через украденную камеру и наказал

Житель Китая похитил камеру видеонаблюдения в одном из офисных зданий и установил ее у себя в спальне, судя по всему, забыв изменить IP-адрес устройства.

В итоге за злоумышленником начал слежку хозяин гаджета. Причем наблюдал он за жизнью похитителя, его жены и детей в течение двух недель.

После чего обратился-таки в полицию. Подозреваемого оперативно задержали.

Вор заявил сотрудникам правоохранительных органов, что использовал камеру в качестве монитора безопасности для своего новорожденного ребенка, передает South China Morning Post.

Кстати, ранее в США злоумышленники взломали видеоняню и какое-то время подглядывали за интимной жизнью семейной пары. Пресекла это мать ребенка, однажды заметившая, как камера повернулась в сторону ее кровати, хотя устройством в тот момент никто не пользовался.