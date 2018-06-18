Один из создателей "Лица со шрамом" умер от кровоизлияния в мозг

Легендарный американский кинопродюсер Мартин Брегман, известный по целому ряду значительных гангстерских драм и фильмов с Аль Пачино, менеджером которого он был, скончался 16 июня в возрасте 92 лет в Нью-Йорке.

Об этом сообщает NYT, ссылаясь на вдову Брегмана Корнелию. Как уточнила газета, причиной смерти продюсера стало кровоизлияние в мозг.

MARTIN BREGMAN DIES AT 92 https://t.co/qnskEysvkp pic.twitter.com/DDSPV8h6hh — De Palma a la Mod (@DePalmaALaMod) 18 июня 2018 г.

Мартин Брегман родился в 1926 году в Нью-Йорке и карьеру начал как импресарио у Барбры Стрейзанд, Алана Алды, Бетти Мидлер, Майкла Дугласа, Фэй Данауэй и Вуди Аллена. После чего занялся кинопродюсированием - с ленты 1973 года "Серпико". Немедля стяжав успех.

Martin Bregman , producer of films like Scarface, Dog Day Afternoon, Serpico, passes away at 92.#MartinBregman #RIP pic.twitter.com/z9GWbnKEdE — Film History Pics (@FilmHistoryPic) 17 июня 2018 г.

Который закрепил последовавшими картинами "Собачий полдень", "Лицо со шрамом", "Море любви", "Времена года", "Новая жизнь", "Свадьба Бетси" и "Путь Карлито". Последним фильмом Брегмана стал "Путь Карлито 2: Восхождение к власти", постановщиком которого выступил его сын Майкл.

Rest in peace Martin Bregman, legendary producer of Scarface, Carlito's Way, Serpico, Dog Day Afternoon...https://t.co/gFeY7l2V44 — BrianDePalmaArchives (@DePalmaArchives) 18 июня 2018 г.

Всего в арсенале Мартина Брегмана порядка тридцати продюсерских работ. На одной из которых - триллере Ричарда Сарафьяна 1976 года "Следующий человек" - Мартин появляется и как актер в эпизоде.