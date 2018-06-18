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Один из создателей "Лица со шрамом" умер от кровоизлияния в мозг

Новость 18.06.2018, 12:11 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Легендарный американский кинопродюсер Мартин Брегман, известный по целому ряду значительных гангстерских драм и фильмов с Аль Пачино, менеджером которого он был, скончался 16 июня в возрасте 92 лет в Нью-Йорке.  

Об этом сообщает NYT, ссылаясь на вдову Брегмана Корнелию. Как уточнила газета, причиной смерти продюсера стало кровоизлияние в мозг.   

Мартин Брегман родился в 1926 году в Нью-Йорке и карьеру начал как импресарио у Барбры Стрейзанд, Алана Алды, Бетти Мидлер, Майкла Дугласа, Фэй Данауэй и Вуди Аллена. После чего занялся кинопродюсированием - с ленты 1973 года "Серпико". Немедля стяжав успех. 

Который закрепил последовавшими картинами "Собачий полдень", "Лицо со шрамом", "Море любви", "Времена года", "Новая жизнь", "Свадьба Бетси" и "Путь Карлито". Последним фильмом Брегмана стал "Путь Карлито 2: Восхождение к власти", постановщиком которого выступил его сын Майкл.

Всего в арсенале Мартина Брегмана порядка тридцати продюсерских работ. На одной из которых - триллере Ричарда Сарафьяна 1976 года "Следующий человек" - Мартин появляется и как актер в эпизоде.

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