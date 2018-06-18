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18.06.2018,  
17:22
Текст: Светлана Цыганкова

Ивановские десантники получили первые комплексы "Барнаул-Т"

Фото: Doomych/wikimedia.org Фото: Doomych/wikimedia.org
Фото: Doomych/wikimedia.org

Военнослужащие подразделений Противовоздушной обороны ивановского соединения Воздушно-десантных войск министерства обороны России получили на вооружение первые комплекты новейших модулей разведки и управления.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Как сообщает "Звезда", новые модули будут применять в единой системе управления в тактическом звене подразделений ПВО ВДВ. Значение новейших модулей в том, что они полностью автоматизируют систему управления огнем от командира зенитно-ракетного полка до стрелка-зенитчика, который является оператором боевой машины. Причем появляется возможность особенно качественно вести боевую работу как на стоянке, так и в движении. Время от постановки задачи до открытия огня - не более двух секунд.

Модуль разведки и управления входит в подсистему ПВО тактического звена "Барнаул-Т".

"Барнаул-Т" - комплект средств автоматизации Противовоздушной обороны. Он ведет разведку, принимает информацию и формирует сценарий действий распределяет цели на каждом уровне управления.

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Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org
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