Калужский пенсионер заработал на казино 18 миллионов

В Калужской области будут судить организатора и администраторов подпольного казино. Учредителем незаконного бизнеса оказался 46-летний военный пенсионер.

По версии следствия, бывший военный организовал в поселке Воротынск Бабынинского района игровой зал. Подпольное казино расположилось в складском помещении здания автосервиса. В нем было не менее одиннадцати автоматов. К работе администраторами зала мужчина привлек четырех местных жительниц.

Казино работало в условиях конспирации с 2011 по 2017 годы. По словам старшего следователя Сухинического отдела СУ СК России по Калужской области Виктории Козыревой, за это время доход от незаконного бизнеса превысил 18 миллионов рублей.

Теперь пятеро жителей Воротынска обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные группой по предварительному сговору, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 171.2 УК РФ). Расследование закончено, обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд. Если их вина будет доказана в суде, им грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.