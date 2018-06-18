Стало известно, сколько продлится самый длинный световой день в Москве

Самый длинный световой день в этом году наступит 21 июня и продлится на широте Москвы 17 часов 33 минуты. Об этом сообщили астрономы Московского планетария.

"В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии - зима. При этом в Северном полушарии будет наблюдаться самый длинный световой день и самая короткая ночь - на широте Москвы продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты", - рассказали ученые, которых цитирует РИА Новости.

Как уточнили астрономы, в день летнего солнцестояния Солнце поднимется на наибольшую высоту над горизонтом в Северном полушарии.