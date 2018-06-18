В "Новом Иерусалиме" представят самый большой в мире футбольный мяч

Мяч диаметром 7 метров появится во дворе музея "Новый Иерусалим". Выставка, приуроченная к ЧМ- 2018, расскажет об отечественном футболе при помощи искусства. Инсталляция откроется 19 июня.

Внутри уникальной конструкции посетителям будут транслировать фильм, а по сути, видео-экспозицию об истории советского футбола: от архивных кадров начала века до документальных съемок 60-х годов. Посетителям расскажут все о кумирах советского футбола - легендарных спортсменах, тренерах, комментаторах.

Персонажами фильма станут также картины на тему футбола, подобранные по хронологическому, жанровому и тематическому принципам. Об истории любимого в СССР и в России вида спорта расскажут картины выдающихся мастеров ХХ века: Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Павла Кузнецова, Николая Загрекова.

Оживут в экспозиции и картины Казимира Малевича, рассказывающие о футболе языком супрематизма. Всего зрителям будут представлены 17 полотен.