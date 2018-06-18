Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.06.2018,  
09:58
Текст: Светлана Цыганкова

Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео

На видео, подготовленном Минобороны России, попали ночные учения подразделения специального назначения. Спецназ Восточного военного округа проводил операцию по штурму здания, которое захватил условный противник.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Морпехи ТОФ выиграли конкурс "Морской десант-2018" на Балтике

На кадрах заметно, как слаженно и быстро действуют разведчики, используя современные виды вооружения и экипировку. Вообще подразделения спецназа используют для проведения специальных операций с применением особой тактики. Их готовят по отдельной программе подразделений сухопутных войск, авиации и флота.

Главная задача спецназа - это борьба с группировками террористов, выполнение операций в тылу неприятеля и другие особые действия. Отмечают день рождения спецназа 24 октября. Именно тогда в 1950 году была подписана директива о формировании регулярных подразделений специального назначения. Появились первые 46 рот по 120 человек.

На сегодняшний день подразделения специального назначения существуют во всех родах войск министерства обороны РФ и других силовых структурах Российской Федерации.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ/ Wikimedia.org
В Финском заливе нашли легендарный корабль 17.06.2018
Видео: Турецкая подлодка торпедировала танкер в Черном море 14.06.2018
Видео: Минобороны показало возможности пулемета "Корд" 14.06.2018
сухопутные войска
Российский военный водитель рассказал, как спасал сирийцев 08.06.2018
В России создадут роботизированные реактивные системы залпового огня 08.06.2018
спецназ
Новинки парада: мотовездеходы ВДВ и спецназа АМ-1 03.05.2018
Армейский спецназ выполнил экстремальные прыжки 27.04.2018