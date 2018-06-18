Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео

На видео, подготовленном Минобороны России, попали ночные учения подразделения специального назначения. Спецназ Восточного военного округа проводил операцию по штурму здания, которое захватил условный противник.

На кадрах заметно, как слаженно и быстро действуют разведчики, используя современные виды вооружения и экипировку. Вообще подразделения спецназа используют для проведения специальных операций с применением особой тактики. Их готовят по отдельной программе подразделений сухопутных войск, авиации и флота.

Главная задача спецназа - это борьба с группировками террористов, выполнение операций в тылу неприятеля и другие особые действия. Отмечают день рождения спецназа 24 октября. Именно тогда в 1950 году была подписана директива о формировании регулярных подразделений специального назначения. Появились первые 46 рот по 120 человек.

На сегодняшний день подразделения специального назначения существуют во всех родах войск министерства обороны РФ и других силовых структурах Российской Федерации.