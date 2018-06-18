Ребенка из Хабаровского края укусил энцефалитный клещ

За минувшую неделю в Хабаровском крае к врачам обратились 600 человек, которых укусили клещи, 188 из них - дети. У одного ребенка из Тугуро-Чумиканского района медики подтвердили диагноз "клещевой вирусный энцефалит". Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Еще десять человек состоят на учете с подозрением на заболевание. На госпитализации находятся девять человек, том числе три ребенка", - цитируют на сайте правительства сообщение министерства здравоохранения края.

В этом году в регионе наблюдается повышенная активность клещей. С 1 января за медицинской помощью обратились около четырех тысяч человек. Чаще всего клещи кусали людей в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах.

Врачи напоминают жителям края, что клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. При посещении лесопарковых зон следует соблюдать меры предосторожности. А в случае присасывания клеща - немедленно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт.