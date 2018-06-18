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18.06.2018 11:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жителям Сахалина и Курил вернут половину затрат на строительство дома

Текст: Юлия Гарднер

Правительство Сахалинской области планирует компенсировать до половины затрат местным жителям на строительство индивидуальных деревянных домов. Соответствующие изменения внесут в региональную жилищную программу.

Островные власти предложили возмещать от 30 до 50 процентов от стоимости возведения деревянных домов. При этом цена "квадрата" не должна превышать среднерыночную в регионе. Предельный размер общей площади жилья, который учтут для выплаты компенсации составляет 33 квадратных метра на одного человека, 42 - на двух и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Многодетные могут также воспользоваться другими мерами поддержки. Среди них - региональная выплата до двух миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а также средства регионального и федерального материнского капитала - 657 тысяч рублей.

Министр социальной защиты области Елена Касьянова привела пример. Многодетная семья из пяти человек берет через Сахалинское ипотечное агентство беспроцентный заем - шесть миллионов рублей - на 20 лет для строительства дома.

- Через органы соцзащиты сразу компенсируются два миллиона. Еще 657 тысяч - это региональный и федеральный материнский капитал. Остается выплатить три миллиона 343 тысячи рублей. После того, как дом будет введен в эксплуатацию, подаются документы в региональное министерство строительства, которое компенсирует еще около 1,7 миллиона рублей. Таким образом семья получает в совокупности от государства почти 4,4 миллиона рублей, - пояснила Касьянова.

По словам руководителя сахалинского ипотечного агентства Геннадия Осипова, организация уже начала поддерживать многодетные семьи.

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