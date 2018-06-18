Акинфеев: Понимаем, что не манекены будут играть против нас

Капитан сборной России Игорь Акинфеев на предматчевой пресс-конференции был не слишком расположен к пространным монологам. Но заверил журналистов, что команда подходит к своему второму матчу на чемпионате мира против Египта в боевом состоянии.

Игорь, как настроение перед матчем?

Игорь Акинфеев: Настроение хорошее. Ничто не должно мешать красивому футболу. Все нормально в этом плане.

Что вы, как вратарь, скажете о лидере сборной Египта Салахе? Как будете против него играть?

Игорь Акинфеев: В первую очередь я бы говорил о своей команде. У нас определенные задачи, цели. Мы прекрасно понимаем, что с другой стороны тоже не манекены будут играть против нас. Выделять отдельных игроков, думаю, что неправильно и некорректно. Помимо Салаха у сборной Египта есть еще 20 футболистов. Все решит футбольное поле, есть 90 минут, которые определят результат.

Вы бы предпочли, чтобы Салах сыграл, или нет?

Игорь Акинфеев: Я предпочту, если моя команда завтра выиграет.

Как вам мяч чемпионата мира? Настолько тяжело с ним управляться?

Игорь Акинфеев: Знаю, что много было нареканий на этот мяч. Но мы ничего изменить не можем. Есть спонсор, который поставляет мяч. Нам остается только удерживать мяч, отбивать его и не давать ему залетать в ворота. С каждым годом технологии, улучшаются, уже и с 40, 50 метров забивают голы. А так - мяч как мяч.

Как настроение в команде после стартового успеха?

Игорь Акинфеев: Настроение конечно хорошее. Когда хороший результат, всегда есть позитив. И шутки, и раскрепощенность какая-то. Сейчас полегче в этом плане. Надеемся. что и дальше так будет. Все зависит от нас, и мы будем стараться, чтобы настроение не только у ребят, но и у всех болельщиков было хорошим. Это нужно нам - объединиться.