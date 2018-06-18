Анна Нетребко появилась на исторической сцене театра в одном из своих коронных образов - демонической леди Макбет в старой постановке англичанина Дэвида Маквикара оперы Верди "Макбет". В день спектакля в кассе театра можно было купить билет лишь за рекордные для Питера 36 тысяч рублей. Такова цена за шанс стать свидетелем единственного выступления первой певицы мира, которая здесь десятилетия назад делала первые шаги к Олимпу.

Теперь голос великолепной Анны чаще можно услышать в Нью-Йорке, Лондоне, Вене или даже в Москве. Но ради театра, который был первым в ее биографии, ныне певица даже сделала исключение из своего неписаного, но железного правила: никогда не петь чаще, чем раз в три дня. И через день после выступления на Красной площади в честь старта футбольного мундиаля и за два дня до премьеры в Берлинской Штаатсопер "Макбета" в дуэте с Пласидо Доминго вышла на подмостки родной Мариинки.

По такому случаю не только Валерий Гергиев на несколько часов до отъезда на принципиально важный концерт в Саудовскую Аравию встал за дирижерский пульт, но и собрал одну из сильнейших команд солистов. Заглавную партию исполнил, быть может, лучший баритон мариинской труппы Владислав Сулимский, Банко - харизматичный бас Михаил Петренко, а супруг Анны - тенор Юсиф Эйвазов, который теперь по всему мир нарасхват, исполнил партию Макдуфа.

Как все постановки вердиевских опер в Мариинском театре, "Макбет" не образец концептуального театра. Спектакль не требует множественных репетиций "с погружением" в авторскую реальность, а потому он, как другие названия в афише театра - это идеальная конструкция для гостевых визитов. Так, например, на прошлом фестивале "Звезды белых ночей" в этом спектакле вместе с Екатериной Семенчук пел Пласидо Доминго, который 6 июля выступит в вердиевской "Травиате".

"Макбет", правда, требует от солистов гораздо больше вокальных затрат, чем иные спектакли, из-за открытой, "лофтовой" сценографии Тани Маккаллин. Да и хор, удивительно, на этот раз оказался не на высоте и разваливался, как старая телега.

Певцы старались изо всех сил - однако напоминали изможденных футболистов, старающихся на последней минуте добавленного времени совершить чудо. Казалось, что только Юсифу Эйвазову, певшему ярко и полнозвучно, марафон выступлений идет на пользу. А вот Владислав Сулимский накануне "Макбета", исполнявший "Симона Бокканегру", был явно очень уставшим. С первых же аккордов чувствовалось, что его притязания на трон обречены.

Анна Нетребко, как и положено абсолютной примадонне, пальму первенства при любых обстоятельствах оставляет за собой. Очевидную усталость, переходящую в опустошенность, она сделала частью дьявольского образа своей фантастической Леди. Ее голос продолжает меняться, обретая все более "темные" и насыщенные обертоны, а агрессивная, чуть на гране сознательного срыва, "воинствующая" колоратура аккумулирует ту моральную силу, с помощью которой она подстрекает супруга к убийству. В моменты ее присутствия на сцене, особенно "Una macchia", зал замирал.