Теперь голос великолепной Анны чаще можно услышать в Нью-Йорке, Лондоне, Вене или даже в Москве. Но ради театра, который был первым в ее биографии, ныне певица даже сделала исключение из своего неписаного, но железного правила: никогда не петь чаще, чем раз в три дня. И через день после выступления на Красной площади в честь старта футбольного мундиаля и за два дня до премьеры в Берлинской Штаатсопер "Макбета" в дуэте с Пласидо Доминго вышла на подмостки родной Мариинки.
По такому случаю не только Валерий Гергиев на несколько часов до отъезда на принципиально важный концерт в Саудовскую Аравию встал за дирижерский пульт, но и собрал одну из сильнейших команд солистов. Заглавную партию исполнил, быть может, лучший баритон мариинской труппы Владислав Сулимский, Банко - харизматичный бас Михаил Петренко, а супруг Анны - тенор Юсиф Эйвазов, который теперь по всему мир нарасхват, исполнил партию Макдуфа.
Как все постановки вердиевских опер в Мариинском театре, "Макбет" не образец концептуального театра. Спектакль не требует множественных репетиций "с погружением" в авторскую реальность, а потому он, как другие названия в афише театра - это идеальная конструкция для гостевых визитов. Так, например, на прошлом фестивале "Звезды белых ночей" в этом спектакле вместе с Екатериной Семенчук пел Пласидо Доминго, который 6 июля выступит в вердиевской "Травиате".
"Макбет", правда, требует от солистов гораздо больше вокальных затрат, чем иные спектакли, из-за открытой, "лофтовой" сценографии Тани Маккаллин. Да и хор, удивительно, на этот раз оказался не на высоте и разваливался, как старая телега.
Певцы старались изо всех сил - однако напоминали изможденных футболистов, старающихся на последней минуте добавленного времени совершить чудо. Казалось, что только Юсифу Эйвазову, певшему ярко и полнозвучно, марафон выступлений идет на пользу. А вот Владислав Сулимский накануне "Макбета", исполнявший "Симона Бокканегру", был явно очень уставшим. С первых же аккордов чувствовалось, что его притязания на трон обречены.
Анна Нетребко, как и положено абсолютной примадонне, пальму первенства при любых обстоятельствах оставляет за собой. Очевидную усталость, переходящую в опустошенность, она сделала частью дьявольского образа своей фантастической Леди. Ее голос продолжает меняться, обретая все более "темные" и насыщенные обертоны, а агрессивная, чуть на гране сознательного срыва, "воинствующая" колоратура аккумулирует ту моральную силу, с помощью которой она подстрекает супруга к убийству. В моменты ее присутствия на сцене, особенно "Una macchia", зал замирал.