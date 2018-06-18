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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Фото: В Ленобласти прошел Кубок России по болотному футболу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Тосненском районе Ленинградской области девять команд сразились за Кубок России по болотному футболу. Победители турнира отправятся в Финляндию на Чемпионат мира.

Как рассказал "РГ" организатор соревнований Максим Вечорек, футбол на болоте - это относительно новый вид спорта. Правила те же самые, что и в большом футболе, но вместо удобного поля с мягким газоном - непролазная болотная жижа. Бегать на такой площадке, отдавать пасы и при этом не ударить в грязь лицом, задача настолько сложная, что болотный футбол называть одним из самых тяжелых видов спорта в мире.

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
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На тренировке в деревню Поги Тосненского района, где проводятся соревнования, в разные годы приезжали профессиональные регбисты, волейболисты и борцы. По словам Вечорека, даже спортсмены, которых не удивить ежедневными физическими нагрузками, были шокированы сложностью болотного футбола. К слову, предложения сыграть в мяч на необычной площадке рассматривали и ведущие футбольные клубы страны, но никто из них в Тосненский район на болота так и не приехал.

Тем не менее, футболисты не отчаиваются. Россия себя хорошо зарекомендовала на международной футбольной болотной арене. В прошлом году отечественные команды выиграли на чемпионате мира три золотых кубка из четырех. И в этом году спортсмены также рассчитывают вернуться из Суоми с комплектом наград.

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