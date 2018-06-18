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18.06.2018,  
11:07
Текст: Светлана Цыганкова

Российский десант получит новейший большой корабль

Новый большой десантный корабль построят для Военно-морского флота России. Уже создают его эскизный проект.

Об этом ТАСС сообщил представитель оборонно-промышленного комплексе страны. Данную работу выполняет Северное проектно-конструкторское бюро. По словам собеседника агентства, это будет не модернизированный проект, а совершенно новый.

Фото: КАМПО
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Северное проектно-конструкторское бюро, которое располагается в Санкт-Петербурге, уже несколько десятилетий работает над созданием надводных кораблей разного класса. Это и многоцелевые сторожевые корабли 11356, предназначенные для дальней морской зоны, и фрегаты 22350, строящиеся на "Северной верфи" для перевооружения флота, и патрульные корабли модульного типа 22160, возводящиеся на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького.

На сегодняшний день самым крупным российским БДК является "Иван Грен", головной корабль проекта 11711. Он построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь",  водоизмещение - пять тысяч тонн. Автономность плавания - 30 суток, экипаж - 100 человек.

Новейший большой десантный корабль, который в ближайшие годы разработают для ВМФ России, будет водоизмещением до восьми тысяч тонн. Пока о конкретных сроках работы над ним не сообщается.

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Фото: Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ/ Wikimedia.org
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