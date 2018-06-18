В Калининграде экстренно сел самолет из-за болезни ребенка

В Калининграде экстренно приземлился пассажирский самолет российской авиакомпании, следующий из Москвы в международный аэропорт Франкфурт. Рейс был прерван из-за болезни несовершеннолетнего пассажира.

Самолет приземлился в самом западном российском регионе сегодня примерно в 16.30 по местному времени, сообщили корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе калининградского аэропорта Храброво. Ребенку сразу же оказали помощь медики аэровокзала. Вскоре приехала "скорая помощь", вызванная из Калининграда.

Благодаря оперативной помощи врачей самочувствие юного пациента улучшилось. Его родители отказались от госпитализации, решив продолжить путешествие. Полчаса назад, примерно в 17.50 по калининградскому времени самолет вылетел из Храброво во Франкфурт.