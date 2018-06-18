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18.06.2018 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В петербургском метро появятся штатные взрывотехники

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В метрополитене Петербурга могут может появиться собственное подразделение взрывотехников. Сейчас, чтобы обследовать любой подозрительный предмет, станцию закрывают до приезда бойцов Росгвардии.

Петербургские депутаты предложили изменить план развития метро

Эта история началась несколько месяцев назад, когда петербургских депутатов завалили жалобами на закрытие станций метро, рассказали "РГ" в аппарате депутата Заксобрания Петербурга Алексея Цивилева. Дело в том, что каждый раз, когда та или иная станция закрывается на вход и выход, в микрорайоне происходит транспортный коллапс.

Сама проверка бесхозного предмета длится, как правило, всего несколько минут. Самый долговременный этап - это прибытие в подземку бойцов Росгвардии, а без них никак, ведь только они имеют права проверять забытые предметы. В городе за проверку предметов ответственно одно подразделение, соответственно, если странный пакет или бесхозную коробку обнаруживают на станции в час пик, то взрывотехникам требуется 40 минут или даже час, чтобы просто добраться до места.

Администрация метрополитена предлагала Росгвардии разместить мобильные подразделения в вестибюлях, но получила отказ.

Бесхозный предмет привел к закрытию семи станций петербургского метро

С вопросом, а как же быть гражданам в этой ситуации, депутат Цивилев обратился в Смольный. Как следует из ответа парламентарию за подписью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, помимо собственного подразделения взрывотехников, которое могло бы максимально быстро обследовать подозрительные предметы, в метро также рассматривают вопрос установки рентгенотелевизонных установок с самопроявляющейся пленкой. Такие аппараты теоретически способны реагировать на опасные предметы, тем не менее данное оборудование пока не сертифицировано.

Принципы обеспечения безопасности в петербургском и московском метрополитене идентичны. И как говорят в Смольном, технологии, которая позволяла бы проверить бесхозный предмет без закрытия станции на данный момент не существует.

Стоит отметить, что с начала июня станции петербургской подземки закрывались 29 раз из-за забытых пассажирами предметов.

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