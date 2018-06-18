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18.06.2018 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Таганроге по делу об отравлении таллием эксгумировали тело мужчины

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

Следователи провели эксгумацию тела умершего слесаря Таганрогского авиационного научно-технического комплекса после ходатайств его матери. Она связывает смерть сына с отравлением таллием.

Подозреваемый в отравлении таллием в Таганроге отправлен под арест

Как сообщает ТАСС, биологические материалы направили на судмедэкспертизу в Москву, где специалисты проведут анализ на наличие солей тяжелых металлов.

Расследование уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью ведет следственное управление СКР по Ростовской области. Подозреваемый, инженер завода Владислав Шульга, будет находиться под домашним арестом до 5 августа.

По версии органов дознания, Шульга подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали его сотрудники. В крови у 28 его коллег обнаружили соли высокотоксичного металла.

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