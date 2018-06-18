Новости

"Почте России" разрешат взимать таможенные пошлины 15:15
Дальний Восток получит около 54 млрд рублей на социальное развитие 15:14
Лидером российского проката стало продолжение "Суперсемейки" 15:06
Акинфеев: Понимаем, что не манекены будут играть против нас 14:59
В Орле суд оценил законность посуточной сдачи квартиры 14:56
Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли 14:52
В Крыму сравнили западные санкции с автомобилем без тормозов 14:52
Экс-министр ЖКХ Мень рекомендован на пост аудитора Счетной палаты 14:50
В Саратове водителя бывшего министра финансов лишили прав 14:50
Уральская студентка изобрела колбасу для похудения 14:46
В петербургском метро появятся штатные взрывотехники 14:40
В замке короля Артура нашли таинственную надпись VII века 14:27
Швеция - Южная Корея. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:26
Тест-драйв Lexus LX570 Superior: Нескромное обаяние буржуазии 14:22
В зоопарке Флориды поймали сбежавшего слона Майкла Джексона 14:08
В Париже остановили движение поездов из-за рождения ребенка у пассажирки 14:05
Группа "Танцы Минус" сделает вид, что она - The Beatles 14:05
Розничные цены на бензин снизились на несколько копеек за неделю 14:00
Володин и Андрейченко возложили цветы к вечному огню в Бресте 13:55
Экспорт российского газа в Европу вырос на 5,6 процента с начала года 13:52
Владимир Путин не приедет на матч Россия - Египет 13:48
В Сибирь придут аномальная жара, грозы, ливни и шквалистый ветер 13:45
Крым свяжут прямыми авиарейсами с Дальним Востоком 13:44
Описанная Дарвином корова с головой бульдога оказалась не мутантом 13:44
ФК "Урал" попрощался с прекратившим деятельность пермским "Амкаром" 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
18.06.2018 13:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Урал" попрощался с прекратившим деятельность пермским "Амкаром"

Текст: Екатерина Призова

Сегодня стало известно о прекращении существования пермского "Амкара". Футбольный клуб "Урал" искренне сожалеет о том, что ближайшего соседа в матчах чемпионата России больше нет.

"Наши клубы связывает 21-летняя история противостояний. Каждый близкий к уральскому футболу человек знает о непростых отношениях болельщиков "Урала" и "Амкара" друг к другу, но сегодня, хотя бы на день, мы призываем всех болельщиков забыть об этом", - написали представители уральского клуба в своем Instagram.

Фанаты "Амкара" попросили президента сменить руководство клуба

"Амкар" был основан в 1994 году. По итогам сезона 2017-2018 года клуб занял 13 место, и вынужден был играть переходные матчи с "Тамбовом" за право в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге. Победив в обоих схватках, команда сумела сохранить за собой место в РФПЛ. Однако 13 июня стало известно, что лицензия РФС на сезон-2018/19 у "Амкара" отозвана. Причиной стало отсутствие финансовых гарантий.

На сегодняшнем собрании правления было принято решения о прекращении деятельности клуба.

"Пока сложно в это поверить, но надеемся, что Пермь еще вернется на футбольную карту России", - говорят в ФК "Урал".

Сегодня было объявлено о прекращении существования футбольного клуба @fc_amkar Наши клубы связывает 21-летняя история противостояний. Каждый близкий к уральскому футболу человек знает о непростых отношениях болельщиков «Урала» и «Амкара» друг к другу, но сегодня, хотя бы на день, мы призываем всех болельщиков забыть об этом. Пермский клуб был нашим ближайшим соседом в матчах чемпионата России и, традиционно, гостевой сектор на стадионе «Звезда» заполнялся под завязку болельщиками из Екатеринбурга. «Уральского дерби» ждали с особенным трепетом поклонники футбола наших городов, а футболисты, зная это, всегда оставляли все силы на поле. Футбольный клуб «Урал» искренне сожалеет о том, что «Амкара» больше нет… Пока сложно в это поверить, но надеемся, что Пермь еще вернется на футбольную карту России. #МыУрал

Публикация от Футбольный клуб "УРАЛ" (@fcural_official)

Главное сегодня

Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"
В Госдуме сравнили Украину с колониальным государством
Нефть дешевеет на ожиданиях роста добычи в рамках ОПЕК+