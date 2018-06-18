Коллекторы пригрозили тюменке и ее детям расправой

Жительница Тюмени пожаловалась на угрозы коллекторов. Просьба о помощи появилась в тюменском паблике в соцсети "ВКонтакте".

По словам опубликовавшей пост женщины, пожелавшей сохранить анонимность, мошенники от лица ее отца взяли займ в микрофинансовой организации - 30 тысяч. И теперь коллекторы требует с нее (так как отец прописан в доме дочери), вернуть эти средства с процентами: речь идет уже о ста тысячах. Женщина говорит, что некие лица угрожают расправой не только ей, но и ее детям.

"Организована доследственная проверка по сообщению в СМИ об угрозах, поступающих в адрес жительницы Тюмени от коллекторов. Они приходят по месту ее жительства и требуют возврата микрозайма, который брал ее отец", - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.