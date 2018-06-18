В Югре построят новый завод по металлообработке

Благодаря запуску этого предприятия в Югре будет создано около 500 новых рабочих мест. Завод будет работать в круглосуточном режиме, семь дней в неделю.

Инвестиционный проект по строительству металлообрабатывающего комплекса планирует реализовать на территории Сургута сталелитейная и горнодобывающая компания "Северсталь". Решение об этом было обнародовано в ходе заседания совета при правительстве автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.

- Немаловажно, что земельный участок под комплекс по металлообработке в Сургуте будет выделен без проведения торгов, такое мнение выразил совет, - отметила глава Югры.

Число таких проектов в округе растет, что существенно улучшает инвестиционный климат в регионе и сокращает сроки ввода в эксплуатацию планируемых объектов.

- Реализовать проект мы планируем в течение ближайших двух-трех лет, запустить завод в конце 2020 года, - отметил старший менеджер по стратегическому развитию компании "Северсталь Менеджмент" Александр Широков. -Общий объем инвестиций составит около 13 миллиардов рублей, при этом прогнозную выручку мы оцениваем на уровне 18 миллиардов. При таких показателях сумма отчислений в консолидированный бюджет Югры составит около полумиллиарда рублей ежегодно.

Александр Широков подчеркнул, что в регионе ощущается потребность в различных металлоконструкциях, сварной продукции и других.

Под строительство завода уже определен земельный участок на северо-западе Сургута площадью 353 235 квадратных метров.

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил, что проект полностью поддержали власти. Решение о предоставлении участка уже принято.

Наталья Комарова поручила профильным департаментам проработать вопросы, связанные с подготовкой соглашения и "дорожной карты" по реализации данного проекта.

- В Югру приходят инвесторы. В этой связи главы территорий должны активнее участвовать в процессе создания благоприятной деловой среды. Имеющийся инвестиционный потенциал переводится в ощутимый ресурс, только если над этим работать постоянно, комплексно, системно, используя самые новые возможности. В результате рождается высокотехнологичная экономика, новые высокопроизводительные, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые технологии, - настроила руководителей региона глава Югры.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры