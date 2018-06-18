Цемесская бухта близ Новороссийска. На высоком берегу у трассы памятник, цепляющий взгляд. И душу - если выйдешь из машины и прочтешь надписи на гранитных плитах.

В июне 1918 года здесь были затоплены корабли Черноморского флота. Их методично расстреливал минными торпедами эсминец "Керчь", которым командовал старший лейтенант Владимир Кукель.

Внук адмирала Геннадия Ивановича Невельского.

По стопам деда

Да, знаменитый моряк и исследователь Дальнего Востока приходился дедом Владимиру Андреевичу Кукелю. Он родился в 1885 году и тоже пошел служить на флот, окончив в 1902 году Морской корпус. Служил на кораблях Балтийского флота, Первую мировую войну встретил командиром эскадренного миноносца "Амурец". После 1917 года остался на Красном флоте, безоговорочно приняв победу большевиков. Был переведен на Черноморский флот, в марте 1918-го назначен командиром эсминца "Керчь".

Мог ли он предполагать, какая черная для любого моряка миссия выпадет на его долю...

"Флот уничтожить немедленно"

Распавшаяся империя вышла из мировой войны, чем незамедлительно воспользовалась Германия. Началось наступление немцев по всем фронтам. Параллельно фронт против Советов открыла самостийная Украинская народная республика (УНР), заключившая сепаратный договор с Германией и тут же постаравшаяся опередить новых союзников в захвате Крыма. Главной целью группа войск под командованием П.Ф. Белбочана ставила освобождение полуострова от советской власти и захват Черноморского флота.

Но ровно те же планы были у немцев.

Когда командующий Черноморским флотом вице-адмирал М.П. Саблин под огнем немецкой артиллерии вывел из Севастополя два линкора и 15 эсминцев для перехода в Новороссийск, немцы вынудили оставшиеся корабли спустить украинские флаги, поспешно поднятые "союзниками". И вместо них водрузили свои. После чего разоружили "самостийников"...

Но семнадцать кораблей все-таки вырвались из севастопольской ловушки и ушли в Новороссийск. Сама мысль о сдаче была для их экипажей кощунственной. На этих кораблях моряки не просто служили и воевали, но и прожили большую часть своей молодой жизни. Если бы все зависело только от них...

Немцы потребовали от Михаила Саблина вернуть флот в Севастополь и передать его под немецкий контроль. Над Новороссийском стали появляться немецкие самолеты, в море - подводные лодки. Сухопутные немецкие войска продвигались вглубь нашей территории, захватив Керчь и Ростов. Одновременно немецкое командование потребовало передачи флота и от руководства Советской республики, угрожая дальнейшим наступлением по всем фронтам...

Глава Совнаркома Владимир Ленин не собирался сдавать флот немцам. Но и воевать с ними не входило в его планы. Так появилась зашифрованная телеграмма на имя командующего флотом:

Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими военными авторитетами, флот уничтожить немедленно.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин).

Два приказа

В официальном приказе по флоту Ленин разъяснил подробности:

"Ввиду явных намерений Германии захватить суда Черноморского флота, находящиеся в Новороссийске, и невозможности обеспечить Новороссийск с сухого пути или перевода в другой порт, Совет Народных Комиссаров, по представлению Высшего военного Совета, приказывает вам с получением сего уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске". Командующий Саблин убыл в Москву якобы для отмены этого решения, оставив исполнять свои обязанности командира линкора "Воля" (бывший "Император Александр III") капитана 1-го ранга Александра Тихменева. Тот в свою очередь потребовал от советского правительства отложить решение о затоплении кораблей...

Чтобы выиграть время, Совнарком направил на флот открытую телеграмму о необходимости передачи кораблей немцам. И зашифрованную - Тихменеву, с категорическим требованием затопить флот. Каперанг довел содержание обеих телеграмм до личного состава. Последовала череда бурных собраний судовых команд. Единой точки зрения выработать не удалось. Смятения в умах добавило прибытие на флот председателя Кубано-Черноморской республики Абрама Рубина, требовавшего не исполнять решение центрального правительства о затоплении кораблей и обещавшего взять на себя снабжение флота...

Неразбериха, падение дисциплины, дезертирство - иного трудно было ожидать. В Цемесской бухте на тот момент находилось 2 линейных корабля, 10 эсминцев, 6 миноносцев. Какому приказу подчиняться? Ленинскому? Тихменевскому?

Они были обречены на раскол.

17 июня 1918 года по сигналу командующего Александра Тихменева встали на рейд и ушли в Севастополь (к этому моменту он перешел под контроль армии Деникина) 8 кораблей - линкор "Воля", эсминцы "Дерзкий", "Поспешный", "Беспокойный", "Пылкий", "Громкий" и миноносцы "Жаркий" и "Живой".

Команды оставшихся кораблей - линкора "Свободная Россия", эсминцев "Гаджибей", "Керчь", "Калиакрия", "Фидониси", "Пронзительный", "Капитан-лейтенант Баранов", "Лейтенант Шестаков", транспорта "Эльбрус", миноносцев "Сметливый" и "Стремительный" приняли решение выполнить приказ Ленина.

Главная роль была отведена Владимиру Кукелю.

Последний парад

К этому моменту почти все корабли, за исключением эсминца "Лейтенанта Шестакова", утратили способность к самостоятельному передвижению. А в полной боевой готовности находился только эсминец "Керчь". При всеобщем разброде и шатании старшему лейтенанту Владимиру Кукелю удалось сохранить большую часть команды своего корабля.

18 июня Кукель совместно с представителем Совнаркома Ф.Ф. Раскольниковым спешно укомплектовал команду "Лейтенант Шестаков". Этот миноносец отбуксировал корабли на глубокую воду Цемесской бухты. Здесь и разыгрались последние сцены трагедии, которую ни один революционный драматург в мире не смог бы назвать оптимистической.

При буксировке эсминца "Гаджибей" был выставлен сигнал "Погибаю, но не сдаюсь", отчего картина происходящего становилась еще мрачнее. Первым ушел под воду эсминец "Фидониси", следом в течение полутора часов не удавалось затопить линкор "Свободная Россия", плавучесть которого вызывала грандиозное впечатление. Часть кораблей погибли, открыв кингстоны. Остальных торпедировал Владимир Кукель с "Керчи". Когда под водой скрылась последняя мачта, старший лейтенант направил эсминец в Туапсе, где на следующий день тоже открыл кингстоны. Его последняя радиограмма:

"Всем, всем. Погиб, уничтожив те корабли Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии - эскадренный миноносец "Керчь".

Век "Воли" не видать

Судьба линкора "Воли" и других кораблей, ушедших в Севастополь, сложилась не менее трагично. После ухода немецких войск они были захвачены англичанами и французами и отправлены в турецкие порты. Позднее "Воля" возглавила Белый Черноморский флот, была переименована в "Генерала Алексеева", в 1920 году участвовала в эвакуации белогвардейцев в Константинополь. И до 1924 года, когда французы признали СССР, стояла в порту Бизерта в ранге интернированной - как и другие русские корабли. Несмотря на все договоренности, французы так и не вернули эскадру на Родину...

А вернувшийся в Москву Владимир Кукель в 1920 году был назначен начальником штаба Балтийского флота, которым командовал его друг Федор Раскольников. В 1921 году по просьбе последнего, назначенного послом в Афганистан, отправился с ним в Кабул вторым секретарем советского полпредства. В 1928 году возглавил морскую пограничную охрану ОГПУ в Севастополе, в 1932-м наблюдал в Италии за постройкой заказанных Советским Союзом кораблей, а затем руководил их переходом из Генуи во Владивосток. В 1935 году был назначен начальником Морской пограничной охраны Дальнего Востока, стал капитаном 1-го ранга...

Здесь 18 сентября 1937 года Кукель был арестован, а 16 сентября 1938 года расстрелян в Хабаровске. Сын Николай Владимирович, родившийся в 1921 году в Кабуле, отказался отречься от родителей, прошел через колонию для несовершеннолетних преступников, а затем морским пехотинцем и разведчиком - через Великую Отечественную войну...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К началу Первой мировой войны в состав Черноморского флота входили:

5 линейных броненосцев,

2 крейсера,

17 эсминцев,

12 миноносцев,

4 подводные лодки.

В ходе войны в состав флота вошли

2 линкора

Из всех затопленных в Цемесской бухте кораблей лишь два вернулись в строй - в 1925 году были подняты транспорт "Эльбрус" и эскадренный миноносец "Калиакрия". После восстановления они были переименованы в "Валериан Куйбышев" и "Дзержинский", оба погибли в 1942 году во время боевых действий на Черном море.