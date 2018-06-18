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18.06.2018,  
12:57
Текст: Светлана Цыганкова

Шквал критики обрушился на украинские медицинские машины "Богдан"

На Украине вслед за нелицеприятными высказываниями по поводу новых танков Т-84 шквал критики обрушился на медицинские эвакуационные медицинские машины "Богдан-2251" и "Богдан-2351". Как считают сами военные, в автомобиле слишком много проблем.
Фото: Autofant / wikimedia.org Санитарный автомобиль Богдан 2251. Фото: Autofant / wikimedia.org
Санитарный автомобиль Богдан 2251. Фото: Autofant / wikimedia.org

Обсуждение поломок и самых разных недочетов в использовании медицинских машин развернулось в социальных сетях, сообщает Диана Михайлова. Военные ВСУ заявляют, что после пробега в 8000 километров машина начинает разваливаться: болты вырываются вместе с креплением, в ходовой части не работают амортизаторы, начинаются проблемы с топливной системой, становится заметно плохое качество крепления санитарного модуля к раме. Но самое главное - в отсеке, где должны перевозить раненых, сильно укачивает. Военные отмечают, что старенькие УАЗы, которые до сих пор еще стоят на вооружении украинской армии, все же лучше "Богданов".

Фото: wikipedia.org
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Корпорация "Богдан", которая является производителем санитарного автомобиля, отвергает претензии и отвечает, что военные неправильно эксплуатируют машины - на них, оказывается, нельзя ездить по плохим дорогам. Все проблемы по обслуживанию ложатся на ВСУ, которые не готовы их решать, сообщает блогер.

Кстати, "Богдан-2251" построен на шасси китайского пикапа Great Wall Wingle 5. И на месте эмблемы китайской компании красуется логотип украинской корпорации.

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