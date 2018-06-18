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18.06.2018 17:00
Рубрика: Экономика

СУЭК обозначает свои важные социально-экономические проекты на 2018 год в Кузбассе

Текст: Алина Егорова
Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК") Владимир Рашевский подписали 18 июня Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год.

Документом намечены важнейшие социально-экономические проекты, которые СУЭК и Сибирская генерирующая компания (СГК) будут реализовывать на территории Кемеровской области совместно с руководством региона.

В документе зафиксирован объем инвестиций, которые СУЭК и СГК в 2018 году намерены вложить в развитие производства на территории Кузбасса - это почти 20,87 млрд рублей. Традиционно особое внимание уделяется вопросам безопасности труда и промышленной безопасности - инвестиции компаний на эти цели превысят 3,305 млрд рублей. А на реализацию экологических проектов компании выделяют порядка 1 млрд рублей.

Важное место в соглашении традиционно занимает социальное направление. На реализацию совместных с регионом социально значимых мероприятий СУЭК и СГК направят более 140 млн рублей. Среди наиболее важных программ - финансирование дополнительного образования детей технической направленности; отдых и оздоровление детей и молодежи; развитие социального предпринимательства; поддержка спорта и культуры; финансирование объектов инфраструктуры в рамках реализации мастер-планов развития городов, празднование Дня шахтера.

Дополнительно к этому СУЭК и СГК профинансируют программы на сумму в 371 млн рублей, связанные с оздоровлением работников, их детей, пенсионеров, поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны и семей погибших шахтеров.

"Наши инвестиции в производство и социальное развитие устойчиво растут. Сотрудничество с администрацией Кемеровской области - показательный пример того, как власть и бизнес в результате совместной работы и конструктивного диалога решают важные вопросы, вместе работают на благо региона и страны", - отметил на церемонии подписания соглашения Генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик его на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

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