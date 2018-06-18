Свыше 5 тысяч болельщиков проехали транзитом через Беларусь в РФ на ЧМ

Свыше 5 тысяч иностранных болельщиков пересекли границу Беларуси, следуя в Российскую Федерацию на чемпионат мира по футболу с 4 июня в рамках соглашения о безвизовом режиме с РФ на период спортивных состязаний. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета (ГПК) республики Антон Бычковский.

"По состоянию на вечер 17 июня государственную границу Беларуси пересекли 5 тысяч 471 человек, в том числе 5 тысяч 271 человек - на въезд в республику и 200 - на выезд", - сообщил Бычковский.

По его словам, за минувшие выходные въехало свыше 20 организованных групп, самый большой поток идет через Национальный аэропорт Минск, он увеличился за последние дни на 15%. Бычковский отметил, что все службы работают в штатном режиме, серьезных нарушений со стороны иностранных болельщиков нет, передает ТАСС.

Ранее в МВД Беларуси отмечали, что число иностранцев, следующих через республику в РФ по безвизовому режиму на ЧМ по футболу, может составить до 150 тысяч человек.

Главы МИД Беларуси и РФ 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На время проведения чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков действует безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.