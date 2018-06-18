В Бельгии 20 велосипедистов пострадали при столкновении с машиной

В бельгийской Валлонии не менее 20 велогонщиков из Бельгии, Германии и Голландии пострадали при столкновении с автомобилем. Виновницей ДТП оказалась сидевшая за рулем машины женщина.

Инцидент произошел в воскресенье во время провинциального чемпионата Бельгии, организованного федерацией велосипедного спорта Валлония-Брюссель. Как передает РИА Новости, автоледи решила совершить разворот перед приближавшимися спортсменами. Лидер гонки, несшийся к финишу со скоростью 70-80 км/ч, налетел на машину, что повлекло падение преследовавших его велосипедистов.

Трое спортсменов из Фландрии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо гонщиков - сотрясение мозга.