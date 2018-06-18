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18.06.2018,  
17:45
Текст: Руслан Мельников

Видео: Ми-35М уничтожил лагерь террористов в Нигерии

В Интернете появилось видео боевого применения в Нигерии вертолетов Ми-35М против террористов запрещенной в России организации "Боко Харам".

Как сообщается на странице ВВС Нигерии в Facebook, недавно приобретенные вертолеты успешно нанесли удар по лагерю террористов, расположенному примерно в десяти километрах к юго-востоку от города Бонни. Согласно разведданным, в лагере находилось большое количество боевиков.

Во время воздушной атаки по цели были выпущены ракеты и открыт огонь из пушек. Съемки велись с вертолета.

Фото: скриншот youtube.com
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На видео видно, как машина приближается к лагерю, а затем открывает интенсивный огонь с применением ракетного вооружения. После этого вертолет уходит в сторону от лагеря террористов. По имеющимся данным, все цели были уничтожены.

Ми-35М является модернизированной версией российского вертолета Ми-24. В экипаж Ми-35М входят два человека. Машина вооружена двуствольной авиационной пушкой ГШ-23Л, а также может нести противотанковые управляемые ракеты, неуправляемая авиационные ракеты или подвесное пушечное вооружение.

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