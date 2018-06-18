Врач в Риге отказалась общаться с шестилетней девочкой на русском языке

О скандальном обращении с малолетней пациенткой в Риге стало известно из рассказа ее матери, жительницы прибалтийской республики Екатерины, которым она поделилась в соцсети Facebook, в группе "Русское образование в Латвии". По ее словам, врач в детской поликлинике отказалась обследовать девочку, которая не понимала по-латышски, и проявила к их семье явное недоброжелательство.

Доктор Гунта Узане посоветовала женщине нанять государственного переводчика для общения со служителями Гиппократа и "не качать права". Она также прочитала им лекцию о государственном языковом законодательстве. При этом педиатр не согласилась с доводами Екатерины о том, что русский остается вторым по распространенности языком в Латвии, на котором говорят почти сорок процентов жителей. От ребенка, который не знает латышского, врач потребовала продемонстрировать знания основ арифметики. После того, как девочка не справилась с вычитанием, ей было выдано заключение о непригодности к поступлению в школу. При этом госпожа Узане не стала разбираться с некими "врожденными проблемами", которые есть у ребенка.

Напомним, что русский язык имеет в Латвии статус иностранного и при этом остается языком межнационального общения. Недавно правительство республики утвердило поправки к закону об образовании, которые фактически выдавливают русский язык из государственных и даже частных школ республики.