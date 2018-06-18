Врач в Риге отказалась общаться с шестилетней девочкой на русском языке

Новости

Парламентарии России и Беларуси обсудили будущее Союзного государства 17:00
Фото: звезду "турецкой "Игры престолов" заподозрили в беременности 16:59
Меркель согласилась продолжать искать компромисс по беженцам 16:50
14-летнюю звезду "Очень странных дел" затравили за "гомофобию" 16:42
В Орле арестован виновник ДТП с пятью погибшими 16:40
Свыше 5 тысяч болельщиков проехали транзитом через Беларусь в РФ на ЧМ 16:40
В Саратовской области полицейскому откусили ухо 16:38
При досрочном погашении кредита банки вернут часть страховки 16:29
Основатель Мособлбанка умер в рязанской колонии 16:20
В аэропорту Мадейры обновили бюст Криштиану Роналду 16:19
Пользователи интернета высмеяли прическу Неймара 16:17
Новый глава МЧС России занял еще один важный пост 16:11
Коллекторы пригрозили тюменке и ее детям расправой 16:11
Россияне сыграют с Египтом в красной форме 16:10
Сербский футболист расписался на граффити в Калининграде 16:07
СМИ рассказали о новой агрессивной стратегии киберкомандования США 16:06
На Ставрополье эвакуировали гостей затопленного кафе 16:06
Фото: В Ленобласти прошел Кубок России по болотному футболу 16:05
Ученые Союзного государства создают материалы, меняющие их свойства 16:00
В Смоленске возродили производство любимых конфет Екатерины II 15:59
Почему "офсайд" пишется с одной ф, а "плей-офф" - с двумя 15:59
ОНФ запустил интерактивную карту доступности медпомощи 15:57
В Италии пройдет фестиваль Юрия Башмета "Дорогами Просекко" 15:57
В центре Воронежа нашли средневековую крепость 15:51
МИД: РФ приветствует приостановку военных учений США и Южной Кореи 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
18.06.2018 15:30
Рубрика: В мире

Врач в Риге отказалась общаться с шестилетней девочкой на русском языке

Текст: Марина Алешина

О скандальном обращении с малолетней пациенткой в Риге стало известно из рассказа ее матери, жительницы прибалтийской республики Екатерины, которым она поделилась в соцсети Facebook, в группе "Русское образование в Латвии". По ее словам, врач в детской поликлинике отказалась обследовать девочку, которая не понимала по-латышски, и проявила к их семье явное недоброжелательство.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Мэр Риги выступил на съезде партии в защиту русскоязычного населения

Доктор Гунта Узане посоветовала женщине нанять государственного переводчика для общения со служителями Гиппократа и "не качать права". Она также прочитала им лекцию о государственном языковом законодательстве. При этом педиатр не согласилась с доводами Екатерины о том, что русский остается вторым по распространенности языком в Латвии, на котором говорят почти сорок процентов жителей. От ребенка, который не знает латышского, врач потребовала продемонстрировать знания основ арифметики. После того, как девочка не справилась с вычитанием, ей было выдано заключение о непригодности к поступлению в школу. При этом госпожа Узане не стала разбираться с некими "врожденными проблемами", которые есть у ребенка.

Напомним, что русский язык имеет в Латвии статус иностранного и при этом остается языком межнационального общения. Недавно правительство республики утвердило поправки к закону об образовании, которые фактически выдавливают русский язык из государственных и даже частных школ республики.

Главное сегодня

Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли
Топилин рассказал, насколько вырастут пенсии после проведения реформы
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"
В Госдуме сравнили Украину с колониальным государством