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18.06.2018 17:28
Рубрика: В мире

Выделение $200 млн на центр Обамы в Чикаго разозлило налогоплательщиков

Текст: Игорь Дунаевский

Строительство президентского центра имени Барака Обамы в Чикаго (штат Иллинойс) обойдется местным налогоплательщикам в 200 миллионов долларов.

Фото: Reuters
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По данным телеканала Fox News, основная часть этой суммы, за выделение которой проголосовали местные законодатели, будет направлена из бюджета на реконструкцию автомобильных и пешеходных дорожек в парке Джексона, где планируется строительство.

Авторы проекта обещают, что его реализация создаст тысячи рабочих мест и в течение 10 лет принесет местной экономике около 3 миллиардов долларов.

Но у центра немало противников, считающих, что строительство "влетит в копеечку" бюджету штата и города, а обещанные выгоды сильно завышают вероятный реальный эффект. Кроме того, местных жителей разозлило, что проект не был согласован с ними, а под строительство пойдет часть территории парка. Против центра были поданы судебные иски, авторы которых называют схему "коррупционной". По их мнению, власти Чикаго регулярно используют ее, чтобы незаконно захватывать под свои нужды парковые территории.

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Несмотря на протесты и судебные иски, власти Чикаго недавно выдали разрешение на строительство. Теперь проекту предстоит пройти утверждение на федеральном уровне.

Активным сторонником проекта является мэр Чикаго Рам Эмануэль, который в годы президентства Барака Обамы возглавлял аппарат Белого дома и считался одним из наиболее близких советников президента. Он назвал выделение около 174 миллионов долларов на развитие прилегающей к будущему центру транспортной инфраструктуры "правильным использованием денег", которое принесет штату и городу "видение и лидерство". В центре будут храниться цифровые копии документов администрации Барака Обамы. Кроме того, штат Иллинойс израсходует 25 миллинов долларов на модернизацию близлежащей железнодорожной станции.

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