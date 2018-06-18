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18.06.2018,  
13:29
Текст: Тимур Алимов

Залп донецкой РСЗО "Снежинка" сняли на видео

В ДНР прошли испытания реактивной системы залпового огня "Снежинка". Видео стрельбы РСЗО на одном из полигонов опубликовано в Сети.

Напомним, разработки донецких конструкторов - установки "Снежинка" и "Чебурашка" - были впервые продемонстрированы 9 мая.

Спустя два дня в ДНР были учреждены Ракетные войска тактического назначения.

Фото: YouTube
Работу донецкой РСЗО "Чебурашка" показали во всех подробностях

По словам разработчиков, главной задачей "Снежинки" является уничтожение первой и второй укрепленных линий противника.

РСЗО на базе автомобиля КрАЗ вооружается двумя ракетами калибра 324 миллиметра. Заявленная дальность стрельбы составляет 9,6 километра, а мощность поражения одной ракетой, как утверждается, сопоставима с двумя ракетами комплекса "Точка-У".

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