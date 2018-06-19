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Критики назвали новый самый провальный фильм в истории кино

Новость 19.06.2018, 15:32 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Многострадальная гангстерская байопик-драма с Джоном Траволтой "Кодекс Готти" не только с треском провалилась в американском прокате, на старте собрав чуть более полутора миллионов долларов, но и получила совершенно запредельные 0% на агрегаторе Rotten Tomatoes. Что является случаем практически уникальным.

То есть картине не выставили ни одного балла.

"Да я бы лучше проснулся рядом с отрубленной головой лошади, чем когда-либо снова посмотрел "Готти", - поделился пережитым один из зрителей.

Фото: youtube.com
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При этом рецензенты пеняют создателям, что тем совершенно не удалось "раскрыть" главного героя ленты, а Траволта, видимо, сошел с ума, что согласился на картину. "Не фильм, а катастрофа. Нечто совершенно бессвязное", - упражняются авторы отзывов.

Впрочем, некоторые предположили, что лента может быть довольно забавной и даже ироничной. Хотя ирония здесь, скорее, в том, что сам Траволта отнесся к проекту крайне трепетно, возлагал на него большие надежды и даже вложился личными средствами.

В российском прокате - со 2 августа.

Напомним, что "Готти" - не первое грандиозное фиаско Траволты. В 2001 году критика уничтожила его фантастическую "хаббардовскую" ленту "Поле битвы: Земля", установившую тогда антирекорд по количеству номинаций на "Золотую малину" - одиннадцать. "Победив" в девяти из них. Причем все сопровождалось скандалами и обвинениями в мошенничестве, что привело к банкротству работавшей над картиной студии.

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