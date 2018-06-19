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19.06.2018,  
15:22
Текст: Николай Грищенко

На Западе признали превосходство нестратегических ядерных вооружений РФ

Российская нестратегическая ядерная триада вызывает большую озабоченность у западных военных экспертов. Ведущий аналитик Национального института государственной политики Марк Шнайдер, ранее занимавший руководящие должности в министерстве обороны США, считает, что в мире только Россия и, по-видимому, Китай имеют подобный комплекс вооружений.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Прежде всего аналитик издания Real Clear Defense отмечает, что для доставки тактических ядерных боеприпасов ВКС России могут использовать истребители Су-34 и модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М2. Универсальные самолеты могут применяться для использования как обычных, так и ядерных ракет малой дальности и крылатых ракет воздушного базирования. Кроме того, сверхманевренный истребитель Су-57 может из бомбового отсека запускать оперативно-тактические крылатые ракеты с ядерными и обычными боеголовками на дальность до 1000 километров.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Шнайдер также высказал мнение, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с дальностью свыше 2000 километров могут быть установлены не только на перехватчик МиГ-31, но и на Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и перспективный МиГ-41. По его словам, их дальность будет зависеть лишь от того, на какой скорости и с какой высоты ракеты будут запускаться.

"Ни одна западная страна не имеет такой ракетной системы с ядерным потенциалом. Единственная ядерная ракета, выпущенная западным истребителем, - это французская ASMPA средней дальности, имеющая как стратегическое, так и тактическое назначение", - пишет Шнайдер, и отмечает: до 2020 года Россия получит новое семейство крылатых ракет с дальностью от 200 до 1000 километров. Они смогут нести ядерные и обычные боевые части.

"Очевидно, что Россия имеет очень большой запас превосходства в сфере нестратегических ядерных вооружений, в том числе и в авиационных, которые разнообразны и многочисленны. Российские Воздушно-космические силы и другие рода войск могут организовать атаку, на которую нам нечем будет ответить", - резюмирует Шнайдер.

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