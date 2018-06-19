В Магадане из-за дыма в больнице эвакуировали более 40 человек

Сегодня днем в онкодиспансере по улице Нагаевская в Магадане произошло короткое замыкание в электрощитовой. Оно вызвало задымление здания. Из больницы пришлось срочно эвакуировать 41 пациента. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

- К месту происшествия приехали дежурные караулы нескольких пожарных частей, а также сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и областного пожарно-спасательного центра, - рассказали в МЧС.

Здание оперативно обесточили, возгорания удалось избежать.

Специалисты провели осмотр всех помещений диспансера, чтобы убедиться, что там не осталось людей. И в течение десяти минут полностью устранили задымление.

В результате ЧП никто не пострадал.