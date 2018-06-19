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19.06.2018,  
11:00
Текст: Светлана Цыганкова

Новый корабль-разведчик "Иван Хурс" завершил госиспытания

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Государственные испытания завершили на новейшем разведывательном корабле - судне связи "Иван Хурс" проекта 18280. Соответствующий акт завизировал капитан 1 ранга Вячеслав Махорин, который является председателем комиссии государственной приемки кораблей.

Фото: Пресс-служба ПАО "Северная верфь"
Корабль-разведчик "Иван Хурс" ушел на ходовые испытания

Как сообщает пресс-служба петербургского предприятия "Северная верфь", а именно здесь и построили судно, теперь "Иван Хурс" войдет в состав Военно-морского флота Российской Федерации. Это второй корабль данного проекта. Первый - "Юрий Иванов" стоит на вооружении в ВМФ РФ с 2014 года. Корабли-разведчики данного проекта предназначены для обеспечения связи и управления флотом.

Заложили разведывательный корабль в ноябре 2013 года, а спустили на воду - в мае прошлого. Он получил имя вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, который внес особый вклад в создание и развитие флотской разведки. Водоизмещение "Ивана Хурса" - 4 тысячи тонн, дальность плавания - 8 тысяч морских миль, экипаж - 131 человек.

Всего планируется построить как минимум четыре разведывательных корабля данной серии. Они будут оснащены самыми современными комплексами радиотехнической разведки. Кроме Северного флота, корабли-разведчики поступят также на вооружение Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

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Фото: 7th Army Training Command/Wikimedia.org
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