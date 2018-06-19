Новый корабль-разведчик "Иван Хурс" завершил госиспытания

Государственные испытания завершили на новейшем разведывательном корабле - судне связи "Иван Хурс" проекта 18280. Соответствующий акт завизировал капитан 1 ранга Вячеслав Махорин, который является председателем комиссии государственной приемки кораблей.

Как сообщает пресс-служба петербургского предприятия "Северная верфь", а именно здесь и построили судно, теперь "Иван Хурс" войдет в состав Военно-морского флота Российской Федерации. Это второй корабль данного проекта. Первый - "Юрий Иванов" стоит на вооружении в ВМФ РФ с 2014 года. Корабли-разведчики данного проекта предназначены для обеспечения связи и управления флотом.

Заложили разведывательный корабль в ноябре 2013 года, а спустили на воду - в мае прошлого. Он получил имя вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, который внес особый вклад в создание и развитие флотской разведки. Водоизмещение "Ивана Хурса" - 4 тысячи тонн, дальность плавания - 8 тысяч морских миль, экипаж - 131 человек.

Всего планируется построить как минимум четыре разведывательных корабля данной серии. Они будут оснащены самыми современными комплексами радиотехнической разведки. Кроме Северного флота, корабли-разведчики поступят также на вооружение Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.