Видео: В Ростове полицейский поразил фанатов техникой владения мячом

В Ростове-на-Дону сотрудник патрульно-постовой службы поразил уругвайских болельщиков техникой владения футбольным мячом. Под восторженные возгласы фанатов он, выступая в обычной форме, не менее 40 раз набил мяч. Сорвав громогласные аплодисменты, полицейский ушел патрулировать набережную Дона.

Видеоролик выступления российского сержанта полиции был выложен горожанами в социальные сети, и собрал немало восторженных комментариев. Многие из них советовали стражу порядка сделать спортивную карьеру.

Отметим, что донские полицейские имеют прекрасную футбольную подготовку. В 2015 году команда по мини-футболу управления МВД России по Ростовской области на соревнованиях в Вашингтоне разгромила сборную США со счетом 24:1. Матч прошел в рамках XVI Всемирных игр полицейских и пожарных.

Кроме того, донские полицейские уверенно победили соперников из Китая со счетом 3:0, Великобритании 3:0, Канады 19:1.

Напомним, что Всемирные игры полицейских и пожарных - одни из самых престижных среди спортивных соревнований международного уровня. Эти состязания проходят раз в два года на протяжении 30 лет. В 2015 году для участия в играх в американскую столицу прибыло 12 тысяч спортсменов из 70 стран мира.