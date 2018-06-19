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19.06.2018,  
08:56
Текст: Антон Валагин

Российский беспилотный танк назвали "Тачанка"

Проект беспилотного танка на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата" получил название "Тачанка-Б".

"Тачанка-Б" - аванпроект безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения", - говорится в докладе 3-го ЦНИИ Минобороны России, опубликованном РИА Новости.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Напомним, с момента появления танка Т-14 "Армата" разработчики и военные говорили о разработке его беспилотной версии. В частности, о практически неограниченных возможностях роботизации "Арматы" заявил главком сухопутных войск Олег Салюков.

Главным отличием Т-14 от всех прочих танков является необычная компоновка: оружие размещено в необитаемой башне, а экипаж - в изолированной бронекапсуле для лучшей защиты. Управление огнем производится дистанционно, большинство процессов внутри машины автоматизированы.

- Лучшая защита для экипажа боевой машины - его отсутствие на борту. И это не научная фантастика, а следующий этап модернизации техники, который станет возможен уже в ближайшем будущем, - рассказал в 2017 году Вячеслав Халитов, заместитель генерального директора Уралвагонзавода, где была создана "Армата".

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