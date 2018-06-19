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19.06.2018,  
11:55
Текст: Алексей Моисеев

Российские Ми-28НЭ стали основой армейской авиации Ирака

Вертолеты Ми-28НЭ российского производства активно применяются армейской авиацией Ирака в боях против террористов. Так, в Сети появилось изображение данной винтокрылой машины, ведущей огонь по противнику из 30-мм подвижной пушечной установки.

В настоящее время иракские военные имеют в своем распоряжении 15 "двадцатьвосьмых", причем 4 "летающих танка" - с двойным управлением и оборудованные надвтулочной радиолокационной станцией Н025Э. С ее помощью экипаж имеет возможность "видеть" цели не только на земле или на поверхности моря, но и в воздушном пространстве, причем малогабаритные.

Радар может картографировать поверхность и нацеливать системы вооружения. Также его функцией является предупреждение о приближении к опасным объектам, таким как опоры и линии электропередачи.

Фото: SSGT Cherie A. Thurlby, U.S. Air Force / wikimedia.org
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Расположение РЛС над втулкой несущего винта позволяет экипажу получать информацию, укрываясь за деревьями, зданиями и другими естественными объектами.

Также Ми-28НЭ оборудован современными прицелами с телевизионными и тепловизионными каналами. Благодаря этому возможно применение пушки, управляемых и неуправляемых ракет в ночное время и в плохих погодных условиях.

Максимальная взлетная масса - более 12 000 кг. Максимальная скорость - 300 км/ч.

Дальность полета достигает 450 км. Динамический потолок - 5600 м. Экипаж - 2 человека.

Вертолет очень хорошо защищен, предусмотрено дублирование важнейших систем. Наряду с Ми-35М, эти ударные машины стали главной ударной силой иракской армейской авиации в ходе широкомасштабных операций против боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

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