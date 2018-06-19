Российские Ми-28НЭ стали основой армейской авиации Ирака

Mi-28 NE pic.twitter.com/uk0uJKrdLq— KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) 18 июня 2018 г.
В настоящее время иракские военные имеют в своем распоряжении 15 "двадцатьвосьмых", причем 4 "летающих танка" - с двойным управлением и оборудованные надвтулочной радиолокационной станцией Н025Э. С ее помощью экипаж имеет возможность "видеть" цели не только на земле или на поверхности моря, но и в воздушном пространстве, причем малогабаритные.
Радар может картографировать поверхность и нацеливать системы вооружения. Также его функцией является предупреждение о приближении к опасным объектам, таким как опоры и линии электропередачи.
Расположение РЛС над втулкой несущего винта позволяет экипажу получать информацию, укрываясь за деревьями, зданиями и другими естественными объектами.
Также Ми-28НЭ оборудован современными прицелами с телевизионными и тепловизионными каналами. Благодаря этому возможно применение пушки, управляемых и неуправляемых ракет в ночное время и в плохих погодных условиях.
Максимальная взлетная масса - более 12 000 кг. Максимальная скорость - 300 км/ч.
Дальность полета достигает 450 км. Динамический потолок - 5600 м. Экипаж - 2 человека.
Вертолет очень хорошо защищен, предусмотрено дублирование важнейших систем. Наряду с Ми-35М, эти ударные машины стали главной ударной силой иракской армейской авиации в ходе широкомасштабных операций против боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ".