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19.06.2018,  
12:21
Текст: Алексей Брусилов

Сирийская армия вернула в войска свои ПЗРК

Бойцы правительственных войск Сирии готовятся к применению переносных зенитных ракетных комплексов. В Сети впервые за долгие годы появилось изображения военнослужащего с ПЗРК "Игла-1".

До недавнего времени такое оружие можно было увидеть только у боевиков незаконных вооруженных формирований. В ходе боевых действий в Сирии неоднократно фиксировались факты применения этих комплексов. В результате было подбито значительное количество самолетов и вертолетов различных типов.

Как правило, ПЗРК захватывались на складах правительственных войск или поставлялись из-за рубежа. Речь идет о комплексах "Стрела-2", "Игла", китайских FN-6. Также часто встречались клоны нашей "Иглы-1" - северокорейские HT-16PGJ, похищенные из арсеналов сирийской армии.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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В свое время КНДР приобрела лицензию на производство такого оружия. По некоторым данным, в настоящее время производство таких комплексов продолжается, более того, они проходят модернизацию.

Особенностью военного конфликта в Сирии военные эксперты считают контроль со стороны зарубежных спонсоров террористических группировок всего, что касалось ПЗРК в этой горячей точке. Делалось это не от миролюбия. Покровители бандформирований справедливо опасаются, что их подопечные могут перепродать куда-нибудь это оружие. Например, в Афганистан, где его могут применить уже против натовских самолетов и вертолетов.

Также, если рассматривать историю применения ПЗРК в Сирии, необходимо упомянуть, что именно в этой стране впервые прошел боевые испытания новейший российский переносной комплекс "Верба". С его помощью в начале августа прошлого года в районе Дамаска был сбит беспилотник террористов, который корректировал огонь артиллерии.

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