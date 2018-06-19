Спилберг и режиссер "Красоты по-американски" снимут фильм "1917"

Сэм Мендес, британский режиссер и драматург, обладатель "Оскара", постановщик "Красоты по-американски", и неутомимый Стивен Спилберг займутся фильмом о Первой мировой войне. Как сообщает Variety, лента получила "революционное" название "1917".

Мендес, написавший сценарий, выступит режиссером картины, компания Спилберга Amblin Partners финансирует проект.

Старт съемок намечен на апрель, американская премьера - декабрь 2019 года.

"Наша компания была домом для Сэма и его первого фильма. И я так рад, что он вернулся сюда, в его старую "комнату", откуда расскажет новую историю", - цитирует издание Спилберга. Добавившего, что "1917" - это "чрезвычайно смелая и амбициозная картина".

При этом какие-либо детали сюжета ленты старательно замалчиваются.

В свою очередь Мендес заверил, что будет счастлив вновь поработать со старыми коллегами. Уточняя: он уже более года трудится над сценарием и ждет не дождется наконец-то приступить к реализации всех задумок.

Сэмюэль "Сэм" Мендес - один из шести режиссеров за всю историю кино, получивших "Оскар" за свой дебютный фильм. Имеется ввиду, разумеется, блестящая драма "Красота по-американски" 1999 года, взявшая пять статуэток, включая за лучшую режиссуру.

Помимо нее в закромах Мендеса картины "Морпехи", "Проклятый путь", ленты "бондианы" "Координаты "Сайфолл" и "Спектр".