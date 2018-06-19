На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Спилберг и режиссер "Красоты по-американски" снимут фильм "1917"

Новость 19.06.2018, 17:30 | Текст: Олег Усков
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Сэм Мендес, британский режиссер и драматург, обладатель "Оскара", постановщик "Красоты по-американски", и неутомимый Стивен Спилберг займутся фильмом о Первой мировой войне. Как сообщает Variety, лента получила "революционное" название "1917".

Мендес, написавший сценарий, выступит режиссером картины, компания Спилберга Amblin Partners финансирует проект.

Старт съемок намечен на апрель, американская премьера - декабрь 2019 года.

"Наша компания была домом для Сэма и его первого фильма. И я так рад, что он вернулся сюда, в его старую "комнату", откуда расскажет новую историю", - цитирует издание Спилберга. Добавившего, что "1917" - это "чрезвычайно смелая и амбициозная картина".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Американцы снимут комедию про "Евровидение"

При этом какие-либо детали сюжета ленты старательно замалчиваются.

В свою очередь Мендес заверил, что будет счастлив вновь поработать со старыми коллегами. Уточняя: он уже более года трудится над сценарием и ждет не дождется наконец-то приступить к реализации всех задумок.

Сэмюэль "Сэм" Мендес - один из шести режиссеров за всю историю кино, получивших "Оскар" за свой дебютный фильм. Имеется ввиду, разумеется, блестящая драма "Красота по-американски" 1999 года, взявшая пять статуэток, включая за лучшую режиссуру.

Помимо нее в закромах Мендеса картины "Морпехи", "Проклятый путь", ленты "бондианы" "Координаты "Сайфолл" и "Спектр".

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали новый самый провальный фильм в истории кино 15:32
Райан Рейнольдс прокомментировал возможность встречи Дэдпула и Мстителей 18.06.2018
Лидером российского проката стало продолжение "Суперсемейки" 18.06.2018
#Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Видео: режиссер сериала "Остановись и гори" оказался в горящей "Тесле" 18.06.2018
Видео: Spice Girls все-таки воссоединятся. И снимут мультфильм 17.06.2018
Видео: критики назвали самые душераздирающие киносцены 17.06.2018
#историческое кино
Фото: youtube.com
Трейлер: "Альфа" - фильм о доисторической дружбе человека и собаки 15.06.2018
Появился эффектный трейлер фильма Дуни Смирновой про Льва Толстого 09.06.2018
Появился постер нового фильма Йоргоса Лантимоса 23.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.