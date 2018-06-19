Умер главный балалаечник советского кино Михаил Рожков

На сотом году жизни 18 июня скончался в Москве легендарный советский, российский музыкант, балалаечник-виртуоз Михаил Федотович Рожков. Печальную новость сообщает "Культура".

Вдова Михаила Федотовича, названного Гербертом фон Караяном "Паганини русской балалайки", подтвердила информацию.

Будущий народный артист РФ и фронтовик, Рожков родился 30 августа 1918 года в селе Крюковка Нижегородской области, в многодетной семье. В 1934-м поступил в Ленинградское музыкальное училище имени Мусоргского на отделение домры. Позже перевелся на отделение балалайки.

Гастролировал по всему миру. Был крайне популярен в СССР - без выступлений Рожкова не проходил ни один статусный концерт. Поклонниками его творчества были Любовь Орлова и Леонид Утёсов.

Исполнения Михаила Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти советских лентах, среди которых "Война и мир", "Течет Волга", "А зори здесь тихие…", "Простая история", "Тени исчезают в полдень".

Рожков появлялся в нескольких телевизионных музыкальных фильмах. В 2006 году вышел посвященный Рожкову фильм "Жизнь прекрасна", поставленный режиссером-документалистом Вячеславом Ореховым.