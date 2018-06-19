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19.06.2018,  
11:35
Текст: Алексей Иванов

В России испытали новую высокоточную бомбу

"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) проводит летно-конструкторские испытания нового "управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения модульного типа".

Презентация, посвященная данному изделию под обозначением 9-А-7759, недавно попала в Сеть, сообщает блог andrei-bt. Предполагается три варианта исполнения, в том числе с твердотопливной двигательной установкой и модулем планирования.

Фото: Ronnie Macdonald/Wikimedia.org
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В первом случае снаряд имеет один осколочно-фугасный модуль боевой части (МБЧ), во втором - два, как и в третьем, но там речь идет уже об объемно-детонирующих МБЧ, необходимых для уничтожения хорошо укрепленных целей. При этом первый вариант бомбы оснащен отдельным двигателем, благодаря чему дальность полета составляет 120 километров. Без него - 65 километров, однако в ходе испытаний третьего варианта снаряда этот показатель был превышен на 60 процентов.

Судя по презентации, всего было выполнено как минимум 30 полетов, проведено восемь пусков. Погрешность наведения снаряда с помощью спутниковой навигации не превысила 11 метров. В качестве носителей использовались многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 и МиГ-35.

Государственные испытания бомбы планируется завершить в сентябре 2018 года.

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