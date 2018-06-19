В супермаркете девушка купила курицу с "Чужим" внутри

Жительница Мельбурна была шокирована купленной в одном из популярных супермаркетов куриной грудкой, "начинка" которой представляла собой крайне неприятную на вид зеленую массу. Особенно поразил девушку тот факт, что в магазине продукт сочли абсолютно нормальным.

- Сегодня вечером мы решили приготовить четыре грудки. В процессе заметили, что одна из них позеленела внутри. А ведь срок годности продукта еще далеко не истек. Страшно представить, что было бы с нами после употребления такой еды, - написала девушка в соцсети.

Между тем в супермаркете заявили, что мясо безопасно для здоровья, а зеленая плоть представляет собой грудную миопатию (или дефицит кислорода в мышцах), которая обычно развивается из-за того, что "птица слишком сильно хлопает крыльями". И, дескать, на вкусе цыпленка это никак не отражается, передает Independent.

После того, как австралийка выложила фото с приобретенной в супермаркете "нормальной" курицей, с ней связались представители торговой точки и предложили поменять товар или оформить возврат.