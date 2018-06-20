20 июня 1803 в саду Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре.

Для осуществления полета требовалось официальное разрешение, которое известному французскому воздухоплавателю и первому в мире парашютисту выдал сам Император Александр I. Гарнерен прибыл в Россию с рекомендательным письмом от главы МИД Франции Талейрана. До этого показательные полеты Гарнерена состоялись на Елисейских полях в Париже.

Первый полет на воздушном шаре был произведен в 20 июня. Стартовой площадкой стала лужайка в саду Кадетского корпуса. Шар был прикреплен тросами, который держали солдаты.

За то, чтобы увидеть полет, необходимо было заплатить немалую по тем временам сумму - два серебряных рубля. Несмотря на цену, в день полета сад был забит желающими увидеть небывалое зрелище. Лучшие места у стартовой площадки заняли представители императорского двора во главе с Александром I.

Шар успешно взмыл в воздух и проплыл над Петербургом. Приземлился он в районе Охты. В корзине находились известный французский воздухоплаватель Жак Гарнерен и его супруга.

30 июля по повелению Александра в небо вместе с Гарнереном в небо поднялся генерал Сергей Львов, герой Очакова, ставший первым русским воздухоплавателем.

После Санкт-Петербурга Гарнерен отправился в Москву, где запланировал не только повторить полет, но и заработать на этом. Смелость супруги Гарнерена Жанны-Женевьевы вдохновила на полет княжну Прасковью Юрьевну Гагарину (урожденную Трубецкую). В городе ходили слухи о романе француза с самой красивой дамой столицы, за которой в ту пору ухаживал историк Карамзин. Дела сердечные нам неведомы, но скорее всего причина была прозаична. Стоимость полета на воздушном шаре составляла 2000 рублей, но желающих рискнуть жизнью и выкинуть в небо сумму, на которую можно было купить целый табун лошадей, не нашлось. Тогда то, якобы, Гарнерен и предложил составить ему компанию 39-летней(!) Прасковье Гагариной.

JSINCUT2



2 октября 1803 года шар поднялся в небо с стартовой площадки, расположенной неподалеку от того места, где сейчас находится Курский вокзал. Воздушные потоки понесли его на юг и, пролетев около 30 километров, он приземлился неподалеку от усадьбы Вяземских Остафьево (вот ирония судьбы - именно здесь Карамзин писал "Историю государства Российского", а сейчас здесь - один из столичных аэропортов). Мы связались с научным отделом музея-усадьбы Остафьево, чтобы подтвердить информацию о том, что воздушный шар хранился после полета в усадьбе, а П. А. Вяземский якобы шутил, что стал знаменит благодаря тому, что у него в имении приземлилась Гагарина. Но увы - в музее тоже знают эту историю как одну из легенд, не подтвержденную источниками. Впрочем, возможно все так и было. Благоприятные погодные условия в России осенью заканчиваются, и французы действительно могли оставили шар в усадьбе до весны следующего года.

Весной 1804-го Гарнерен продолжил свои попытки по приобщению руских к воздушной стихии. Помимо самого полета Гарнерен предлагал публике представление с участием воздушных акробатов, а от имени мадам Гарнерен в московских газетах было опубликовано "приглашение Российским Дамам путешествовать по воздуху". Неоднократно поднимавшаяся в небо мадам Гарнерен обещала подняться в воздух с одной или двумя спутницами. Среди московской публики желающих не нашлось, зато на объявление откликнулась пензенская дворянка Александра Степановна Турчанинова.

Полет был назначен на первые числа мая 1804 года. Как назло, в назначенный день (6 или 8-го по разным источникам) разразилась знаменитая в наших краях "Гроза в начале мая". Полет сопровождали гром, молнии и ливень. Но это не испугало ни Гарнерена, ни его супругу, ни Александру Турчанинову, которая опасалась лишь одного - быть узнанной кем-то из зрителей. Аэростат поднялся на высоту почти двух километров. Через 45 минут шар приземлился в селе Царицыне в 20 верстах от места запуска. Приземление было нештатным. Шар вначале ударило о деревья, потом понесло к пруду и еще несколько раз ударило о землю.

Из письма Александры Турчаниновой к брату1:

"Не сердитесь на меня, дражайший братец, что мне так сильно хотелось попарить в воздухе, что я, в конце концов, себе это позволила сделать. У меня было время подумать, потому что мысль эта пришла мне 3-го, а шар должен был лететь 4-го, но Гарнерин откладывала полет каждый день до 6-го, и испытывала я ни с чем не сравнимое нетерпение. Но наконец я у мадам Гарнерин в 4 часа пополудни, в чепце с кружевом, которое прикрывает мне глаза, шляпа с кружевами, закрывающими все лицо, и розовой ленте, завязанной большим узлом, закрывающим подбородок, а поверх всего вуаль из плотного муслина с крупными мушками, закрывающая меня всю, а сверху чужой капот темного цвета с такими широкими рукавами, что мне пришлось обмотать ими руки дважды, чтобы было похоже, что капот мой.



<...>

Штож делать милой братец madame Garnerin 6-е число летала в шару но не без меня и как весело было летать што сказать не возможна только не верьте газетам лжи многа. Неправда што чювствовали несноснай жар. грамовыя удары ни аднаво. Неправда што барометр был ниже Юти градусами, а вместо таво барометр весь разбит был аб деревьи и гагда ана апомнилась на нево пасматреть и сняла гаревавши што он испорчен то ртуть на меня патекла и я атряхивалась для таво что на мне был чюжой капот и я не хотела ево вымарать".2

Русский дипломат Яков Иванович Булгаков писал об этом событии в Неаполь своему сыну: "…мадам Гарнерен поднялась на шару с другой женщиной, о которой еще мало кто знает, ибо была закутана… Вытащили меня против воли в воксал (здесь - место общего увеселения), где спущался шар. Но вот что сделалось. Собрались тучи, ударил гром, дождь полился ушатом, все разбежались, перемокли, под галереями сделалась давка такая, что кричали, особливо женщины. Дождь перестал, и хотя небо было покрыто густыми облаками, однако же Гернерен, положа на все приготовления до 4 тыс. рублей, решил пустить шар с женою и другою невидимкою. Он взвился, полетел по Калужской дороге и вскоре пропал из глаз".

И.М. Долгорукий в книге "Капище сердца моего" писал о Турчаниновой следующее: "Александра Степановна, дама, с которой я познакомился в Пензе, тамошняя уроженка… об ней говорю здесь исключительно для того, что она чрезвычайным случаем подействовала на мое воображение. Она некогда решилась, будучи в Москве, сесть на воздушный шар с воздухоплавательницей г-жой Гарнерен и подняться с нею на воздух.

Зрелище было всенародное, путешествие их удачно закончилось. Такая отвага сделала Турчанинову известной повсюду и, по необыкновенности случая, я решился ее отличить от всех моих площадных знакомств и дать ей место в списке тех людей, кои произвели во мне впечатление; а Турчанинову я, конечно, не забуду потому, что и поныне не могу без особенного удивления представить себе такой резкий опыт неустрашимости в женщине".

1. Турчанинова А. С. Письмо Ермолаеву Н. С., 12 мая 1804 г. / Публ. [и вступ. ст.] Л. К. Бажановой // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2001. — [Т. XI]. — С. 15—18. Руниверс

2. В письме сохранены языковые и стилистические особенности оригинала, с заменой вышедших из употребления букв и буквосочетаний на современные.