Воровочки, воровки, воровки-вороваечки

Так называемые "женские ремейки" или "гендерные перевертыши" - вещь, изначально не от переизбытка фантазии придуманная, а с целью потрафить феминистски настроенной общественности и заработать денег на каком-нибудь добром, но подзабытом имени. В худшем случае выходит ужасно, скандально и провально ("Охотники за привидениями"), в лучшем - безвредно, незаметно и провально ("За бортом"). Иными словами, подход "то же самое, только с девочками вместо мальчиков" ни с коммерческой, ни с какой-либо иной точки зрения себя еще ни разу не оправдывал.

"8 подруг Оушена" - технически не ремейк, а спин-офф, но сути это не меняет. Дебби Оушен (Сандра Буллок), сестра Дэнни Оушена, выходит из тюрьмы и собирает команду девиц-мастериц согласно принципам инклюзивности и diversity. В команду входят: чернокожая хакерша (Рианна), монголоидная наперсточница (Аквафина), сотрудница ювелирной конторы из Индии (Минди Кейлинг), плюс три белых дамы, сыгранные Хеленой Бонем Картер, Кейт Бланшетт и Сарой Полсон. Под руководством четвертой белой дамы, вышеупомянутой Дебби Оушен, перечисленные намереваются украсть дорогущую цацку с шеи актрисы Дафны Клюгер (Энн Хэтэуэй) во время бала Met Gala, где ежегодно собираются самые известные и богатые особы, чтобы продефилировать в причудливых нарядах.

Что же еще воровать женщинам, как не украшения? От положенной в основу идеи так и веет сексизмом и мерзкими стереотипами, но ладно, пускай в этих непростых тонкостях разбираются те, кому не все равно. Однако ж надлежит отметить вот что: сообщниц главной героини, как вы можете убедиться, внимательно их пересчитав, шесть. Тогда как на постерах и иной продукции рекламного характера фигурируют, как и положено, восемь актрис, восьмая - Хэтэуэй, персонаж которой - вроде бы жертва ограбления, а не участник. Что из этого следует - додумывайте сами. Ну и если совсем по-честному, то фильм должен был называться "Сестра Оушена, семь ее подруг и один друг Оушена, который вообще-то не просто мимо проходил". Опять же, сплошной сексизм. Причем, так сказать, в обе стороны.

От придирок - к более серьезным претензиям. Кино про ограбление - это, в сущности, тот же фокус. Важно, чтобы со стороны все казалось магией и при этом легко объяснялось исключительно ловкостью рук, смекалкой и ничем более. Чтобы никакого мошенничества по отношению к зрителю. Поэтому когда по ходу подготовки/реализации преступного замысла возникает необходимость ввести в сценарий фантастическое устройство - например, очки, сканирующие любой предмет и создающие его точную виртуальную копию для дальнейшего воспроизведения этой копии на суперпродвинутом 3D-принтере, - это значит, что сценарист плохо старался. Не слишком значительная деталь, мелочь совсем, но потом замечаешь там натяжечку, здесь допущеньице, скотчем залепленное, тут вот штамповочка не первой свежести - и уже трудно отделаться от чувства, что тебя обманули. Как, собственно, в фильме: вместо бриллианта подсунули цирконий.

"Подруги Оушена" - на первый взгляд те же "Друзья Оушена": монтажные приемы, музыка, все остальное - один в один. Только раньше были мужчины, а теперь - красивые (в той или иной степени) барышни в стильных платьях, вынужденные перекрывать недостачу драматургии (ей тут в принципе неоткуда взяться) обильными переигрываниями. Особенно этим увлекается Бонем Картер, которой, видно, в радость отдохнуть от бесконечных ролей сумасшедших, злобных стерв и сумасшедших злобных стерв, исполнив роль простоватой безобидной тетеньки.

Но ни ее экспрессивные ужимки, ни ослепительное мерцание огромного количества разнообразных звезд не способны скрыть того, что это всего лишь не очень аккуратная реплика. Радующая взгляд и не сильно раздражающая, одновременно лишенная малейших намеков на индивидуальность и качественно уступающая оригиналу. Зато в каком-то смысле честная. Никто ж не ждал, что будет как-то иначе.

3.0