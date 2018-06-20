Что российские болельщики пожелали Салаху перед матчем (видео)
Сборная России уверенно обыграла команду Египта со счетом 3:1. Россияне гарантировали себе выход в плей-офф, а "фараоны" отправляются домой. Однако до начала игры многие опасались, что легендарный нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах создаст немало проблем подопечным Станислава Черчесова. О том, что желали российские болельщики звездному игроку перед важным матчем, - в нашем видео.
Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:44
В московских "Лужниках" в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира Португалия встречается с Марокко. После ничьи с испанцами команде Фернанду Сантуша нужно побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф турнира
Москва ликует: как болели за Россию в фан-зоне на Воробьевых (видео) 13:40
Болельщики с размахом отметили успех сборной России. Тысячи российских и иностранных поклонников футбола собрались в фан-зоне на Воробьевых горах. Они поделились с "РГ" ожиданиями от игры и своими эмоциями после финального свистка
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17
Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter