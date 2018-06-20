Что российские болельщики пожелали Салаху перед матчем (видео)

Сборная России уверенно обыграла команду Египта со счетом 3:1. Россияне гарантировали себе выход в плей-офф, а "фараоны" отправляются домой. Однако до начала игры многие опасались, что легендарный нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах создаст немало проблем подопечным Станислава Черчесова. О том, что желали российские болельщики звездному игроку перед важным матчем, - в нашем видео.