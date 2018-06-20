ЦСКА усилился защитником сборной Исландии

Московский ЦСКА усилил линию обороны. Как сообщается на официальном сайте армейцев, игроком клуба стал исландский защитник Хердур Магнуссон.

Ранее 25-летний игрок выступал за английский "Бристоль-Сити" - с этим клубом ЦСКА уже оформил соглашение о трансфере. Контракт же с самим футболистом будет подписан уже после окончания чемпионата мира-2018. На какой срок он будет рассчитан, не сообщается.

Магнуссон значительную часть карьеры провел в Италии, успев поиграть, в том числе, в "Ювентусе", куда в ближайшее время может перейти полузащитник ЦСКА Александр Головин. Также на счету Магнуссона 17 матчей за сборную Исландии и два забитых мяча.

Хердур вошел в заявку своей национальной команды на ЧМ-2018 и полностью провел весь матч первого тура группового этапа, в котором исландцы сыграли вничью со сборной Аргентины - 1:1. Следующим соперником сборной Исландии станет Нигерия, эта игра состоится 22 июня в Волгограде и начнется в 18:00 по московскому времени.