ЦСКА усилился защитником сборной Исландии
Московский ЦСКА усилил линию обороны. Как сообщается на официальном сайте армейцев, игроком клуба стал исландский защитник Хердур Магнуссон.
Ранее 25-летний игрок выступал за английский "Бристоль-Сити" - с этим клубом ЦСКА уже оформил соглашение о трансфере. Контракт же с самим футболистом будет подписан уже после окончания чемпионата мира-2018. На какой срок он будет рассчитан, не сообщается.
Магнуссон значительную часть карьеры провел в Италии, успев поиграть, в том числе, в "Ювентусе", куда в ближайшее время может перейти полузащитник ЦСКА Александр Головин. Также на счету Магнуссона 17 матчей за сборную Исландии и два забитых мяча.
Хердур вошел в заявку своей национальной команды на ЧМ-2018 и полностью провел весь матч первого тура группового этапа, в котором исландцы сыграли вничью со сборной Аргентины - 1:1. Следующим соперником сборной Исландии станет Нигерия, эта игра состоится 22 июня в Волгограде и начнется в 18:00 по московскому времени.
Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:44
В московских "Лужниках" в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира Португалия встречается с Марокко. После ничьи с испанцами команде Фернанду Сантуша нужно побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф турнира
Москва ликует: как болели за Россию в фан-зоне на Воробьевых (видео) 13:40
Болельщики с размахом отметили успех сборной России. Тысячи российских и иностранных поклонников футбола собрались в фан-зоне на Воробьевых горах. Они поделились с "РГ" ожиданиями от игры и своими эмоциями после финального свистка
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17
Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter