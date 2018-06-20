Дума приняла закон о совершенствовании госинформсистемы ТЭК

Депутаты Госдумы одобрили закон, уточняющий работу государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).

ГИС ТЭК - это федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса РФ.

Документ расширяет структуру и перечень поставщиков информации, определяет порядок подготовки аналитической информации с использованием ГИС ТЭК. Поставщиками информации в эту систему станут, в частности, юрлица и ИП, являющиеся инвесторами, заказчиками (застройщиками) строительства (реконструкции) объектов по добыче, производству, переработке, хранению, распределению и транспортировке энергоресурсов и продуктов их переработки, снабжению ими. Направлять информацию в ГИС ТЭК должны и организаторы торговли нефтью, нефтепродуктами, газом, углем и ценными бумагами компаний, осуществляющих деятельность по добыче, переработке, хранению, распределению, транспортировке, реализации энергоресурсов и продуктов их переработки.

Система в полной мере должна заработать не позднее 1 января 2020 года.