Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" рассказал о фейковых фото с ЧМ

Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета "Россия-2018", прокомментировал появление фотографий в интернете, которые не имеют отношения к турниру.

- Мы констатируем, что появляется много фейковых фото, которые не имеют отношения к действительности, - сказал Сорокин.

- В какой-то из соцсетей, например, мы увидели фотографию, на которой видно, что со стадиона выносят человека, которому стало плохо. И рядом - фото с чудовищным ранением, которое якобы как-то связано с предыдущим. Но это ложь. Отвратительно наблюдать, как кто-то хочет это увязать, - добавил он.