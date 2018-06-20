Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" рассказал о фейковых фото с ЧМ
Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета "Россия-2018", прокомментировал появление фотографий в интернете, которые не имеют отношения к турниру.
- Мы констатируем, что появляется много фейковых фото, которые не имеют отношения к действительности, - сказал Сорокин.
- В какой-то из соцсетей, например, мы увидели фотографию, на которой видно, что со стадиона выносят человека, которому стало плохо. И рядом - фото с чудовищным ранением, которое якобы как-то связано с предыдущим. Но это ложь. Отвратительно наблюдать, как кто-то хочет это увязать, - добавил он.
Иран - Испания - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 21:00
Этим вечером на "Казань Арене" встречаются лидер и фаворит группы B чемпионата мира по футболу - сборные Ирана и Испании. Сайт "РГ" проводит онлайн-трансляцию матча
Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018 20:24
Сборная России официально стала участником 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Это произошло после того, как уругвайцы одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 1:0
Уругвайцы победили Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса 20:14
Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче чемпионата мира. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0. В итоге Уругвай вместе со сборной России досрочно вышел в плей-офф турнира