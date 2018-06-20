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20.06.2018 18:46
Рубрика: Спорт

Гендиректор "России-2018" рассказал об ошеломительном успехе фан-зон

Текст: Артем Локалов

Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018", рассказал, как прошли первые дни турнира.

- Все проходит хорошо. Главное - чтобы не наступило головокружение от успехов. Например, мы видим ошеломляющий успех фан-зон, что стало приятной неожиданностью. Через московскую каждый день проходит 100 тысяч человек, в Питере - около 50 тысяч. Была бы вторая фан-зона в городе, кажется, там было бы то же самое, - сказал Алексей Сорокин.

Фото: REUTERS
Рассказываем о самых необычных болельщиках чемпионата мира-2018

По словам гендиректора оргкомитета, фан-зоны в России оказались даже популярнее, чем в Бразилии на прошлом чемпионате мира:

- Многие иностранцы говорят нам: "Молодцы, что предусмотрели фан-зону и на Никольской улице в Москве". Они думают, что город специально ее украсил. А он у нас всегда такой.

Но мы молча принимаем похвалу и считаем, что руководители Москвы могут гордиться такой оценкой. Именно здесь больше всего болельщиков, которые из столицы летают на матчи.

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