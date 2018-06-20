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Рубрика: В мире

Генсек ООН прокомментировал решение США выйти из СПЧ

Генсек ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы США остались членом Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом заявил представитель административного главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека, - приводит РИА Новости слова Дюжаррика. - Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру".

Ранее внешнеполитическая служба Европейского союза заявила, что выход США из СПЧ подрывает их роль защитника демократии в мире. В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал решение Вашингтона "очень печальным".

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