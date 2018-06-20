Матвиенко: Лидеры западных стран приедут на финал ЧМ-2018

Руководители западных государств будут вынуждены приехать в Москву на финал чемпионата мира по футболу, если команды из стран будут участвовать в этом матче, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я хочу посмотреть на руководителей Британии, Германии, Франции, если их команды выдут в финал, посмеет ли кто-нибудь из них не приехать", - сказал она журналистам. "Их просто не поймут дома, - считает глава Совфеда. Конечно, я уверена, что они приедут".

"Заявления типа "бойкот, мы не приедем" могут делать только недальновидные политики. Я думаю даже, что если команда Великобритании (в Соединенном Королевстве четыре футбольные федерации, речь идет о сборной Англии, которая играет на ЧМ - прим. "РГ") выйдет в финал, я думаю, что руководство Великобритании обязательно приедет и присоединится к своей команде", - заключила Валентина Матвиенко.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники". Сейчас на турнире идет второй круг группового турнира, который сборная России начала с крупной победы над командой Египта 3:1. Всего в мировом первенстве принимают участие 32 сборные. Матчи проходят в 11 городах России.